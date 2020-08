Toter in Berner Gefängniszelle – Gericht spricht Arzt von Schuld frei Wie zuvor die Staatsanwaltschaft kommt auch das Berner Obergericht zum Schluss: Am Tod eines in Polizeigewahrsam verstorbenen 20-Jährigen trägt der zuständige Arzt keine Mitschuld. Benjamin Bitoun

Die Gedenkstätte auf dem Waisenhausplatz erinnert an den Toten. Foto: Raphael Moser

Es war die Nachricht eines tragischen Todesfalls, den die Berner Kantonspolizei am zweiten Weihnachtstag 2018 kommunizierte: Ein 20-Jähriger war in einer Zelle der Polizeiwache am Waisenhausplatz gestorben. Noch immer erinnern Blumen und Kerzen vor der Polizeiwache an den einsamen Tod von Kilian S., der in der Nacht zuvor an einer Goa-Party im Quartierzentrum Tscharnergut in Bern-Bethlehem gefeiert hatte.