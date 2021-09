Los Angeles – Gericht entzieht Vater von Britney Spears Vormundschaft Ein Gericht in den USA hat zu Gunsten von Britney Spears entschieden und ihren Vater Jamie als Vormund abgesetzt.

Im Vormundschaftsstreit um US-Popsängerin Britney Spears hat ein Gericht in Los Angeles zugunsten der Musikerin entschieden. Die Richterin Brenda Penny setzte Spears’ Vater Jamie am Mittwoch mit sofortiger Wirkung als Vormund ab und bestellte einen vorübergehenden neuen Vormund für die Sängerin. Dies sei «im besten Interesse» des Popstars.

Die Sängerin von Hits wie «Baby One More Time», «Oops! ... I Did It Again» und «Toxic» war 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen worden. Der Vater übernahm daraufhin die Vormundschaft über seine Tochter und damit neben der Verwaltung ihrer persönlichen Belange auch die Kontrolle über ihr Vermögen. Inzwischen ist er nur noch für finanzielle Angelegenheiten zuständig.

Weitere Anhörung vor Jahresende

Die Vormundschaft sorgte im Laufe der Jahre für immer mehr Schlagzeilen. Britney Spears klagte im Juni in einer hochemotionalen Stellungnahme vor Gericht, sie sei «traumatisiert» und «deprimiert»: «Ich will nur mein Leben zurück.»

Erwartet wird, dass noch vor Jahresende eine weitere Gerichtsanhörung zur vollständigen Beendigung der Vormundschaft über Spears stattfinden wird.

