Prozess zum Doppelmord von Hausen – Lebenslängliche Freiheitsstrafe für 58-Jährigen Am Bezirksgericht Brugg ist im Prozess zum zweifachen Tötungsdelikt von Hausen im Kanton Aargau ein Urteil gefallen.

Forensiker und Polizisten untersuchen das Haus, in dem die beiden Frauen starben. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Das Bezirksgericht Brugg AG hat am Donnerstag einen 58-jährigen Mann wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte Anfang 2018 seine Frau und seine Schwägerin erstochen.

Am Dienstag, dem zweiten Verhandlungstag zum zweifachen Tötungsdelikt von Anfang 2018 in Hausen AG, war der Beschuldigte und eine Rechtsmedizinerin befragt worden. Die Medizinerin widersprach der Darstellung des Beschuldigten.

Laut Anklage war der Kosovare eifersüchtig, weil seine Frau Affären hatte. Er habe die von ihr angestrebte Scheidung verhindern wollen. Am Morgen des 8. Januar 2018 habe er seine Frau und deren zu Besuch weilende Schwester mit zwei beziehungsweise drei Messerstichen getötet.

Dann habe er seiner Schwägerin ein Messer in die Hand gelegt und sich selbst Verletzungen zugefügt. Damit habe er eine Notwehrsituation vorzutäuschen wollen.

«Ich war nicht eifersüchtig»

Er sei nicht eifersüchtig gewesen, sagte der Beschuldigte. Er habe sich «einfach schlecht gefühlt», als er das Fremdgehen seiner Frau mit anderen Männern – vor allem seinem einst besten Freund – realisiert habe. Dieser Liebhaber war am Montag vom Gericht befragt worden.

Der Beschuldigte sagte, er habe sich von seiner Frau trennen wollen, was sie vehement abgelehnt habe. Um Fakten für die Scheidung zu sammeln, habe er begonnen, der Frau nachzuspionieren.

Verletzungen widersprechen Kampf

Der Beschuldigte machte geltend, er sei an jenem Januarmorgen in der Wohnung in Hausen AG von seiner Ehefrau und seiner Schwägerin mit Messern angegriffen worden. Er wies auch tatsächlich mehrere Verletzungen auf.

Wie die Rechtsmedizinerin ausführte, handelte es sich dabei jedoch durchwegs um regelmässig angeordnete, gleichförmige, oberflächliche Verletzungen mit einer Messerspitze. Dies passe nicht zu einem dynamischen Geschehen und einem Kampf auf Leben und Tod.

Wie er die Attacke mit aller Kraft abgewehrt haben will, widersprach zudem seiner Aussage in der Befragung. Demnach sei er wegen heftiger Schmerzen unter anderem in der Schulter in jenen Tagen nicht imstande gewesen, beispielsweise die Abfallsäcke wegzubringen.

Tödliches Gerangel

Fotos der Tatrekonstruktion zeigten den Ablauf des Angriffs der Frauen gemäss seinen Angaben. Seine Frau sei mit einem Messer auf ihn losgegangen, als er auf dem Bett lag, erläuterte er. Als er versucht habe, seiner über ihm hockenden Frau das Messer zu entwinden, müsse diese einen tödlichen Stich erlitten haben.

Gleichzeitig habe er sich gegen die Schwägerin wehren müssen, die ihrer Schwester zu Hilfe geeilt war und ebenfalls mit einem Messer bewaffnet war. Er habe sie weggestossen.

Als er das Zimmer habe verlassen wollen, habe die Schwägerin erneut angegriffen. Es sei ihm gelungen, ihr das Messer wegzunehmen. Im Gerangel sei es zu den Verletzungen gekommen. Als sie tot gewesen sei, habe er sie aufs Bett gelegt.

Immer wieder Streit

Der heute 58-jährige gab wortreich, mit leiser, heiserer Stimme Auskunft, wobei er immer wieder abschweifte. Neben ihrer Affäre lastete er seiner um 16 Jahre jüngeren Frau, einer Albanerin, auch Vernachlässigung ihrer Pflichten im Haushalt an.

Schon bevor sich die Situation aufgrund ihrer Affären zuspitzte, gab es immer wieder Streit in der Familie. Ein Jahr vor ihrem Tod erstattete die Frau Anzeige wegen häuslicher Gewalt, zog sie später aber zurück. Auch mit ihren Schwestern kam es zu heftigen, Auseinandersetzungen.

Am Mittwoch wird die Verhandlung mit den Plädoyers fortgesetzt. Gemäss Anklageschrift fordert der Staatsanwalt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe wegen mehrfachen Mordes, eventuell 20 Jahre wegen mehrfacher vorsätzlicher Tötung. Zudem soll der Kosovare für 15 Jahre des Landes verwiesen werden.

Der Verteidiger gibt seine Anträge im Rahmen seines Plädoyers bekannt. Das Urteil wird voraussichtlich am späteren Donnerstagnachmittag eröffnet.

SDA/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.