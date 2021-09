Angst vor 5G – Gericht bestätigt Veto gegen 5G-Standort Der Mobilfunkanbieter Sunrise will in Ostermundigen eine Antenne aufrüsten. Für einmal ist das kein Selbstläufer. Cedric Fröhlich

Am Fuss des Bantigers, in Ostermundigen, ist eine Kontroverse um einen 5G-Standort ausgebrochen. Bislang mit dem besseren Ende für die Gegner. Foto: Raphael Moser

Die Anlage steht mitten in Ostermundigen, auf einem Gebäude an der Bahnhofstrasse. Eine Sunrise-Antenne. Der Mobilfunkanbieter möchte sie auf den neusten Stand bringen, 5G-tauglich machen. Doch das Unterfangen stockt.

Die Aufrüstung der Sendemasten wird auch am Fuss des Bantigers vorangetrieben. Im ganzen Land bereiten die Anbieter seit geraumer Zeit Hunderte, wenn nicht Tausende Standorte auf eine Technologie vor, die ein neues Internetzeitalter einläuten soll. Zeitgleich versucht ein Teil der Bevölkerung diesen Zeitenwechesel zu verhindern.

5G ist zu einer dieser Chiffren geworden für den Vertrauensverlust in gewissen Kreisen – gegenüber der Wissenschaft, der Politik, dem vermeintlichen Fortschritt. Zu einem Allgemeinplatz, an dem einige ihre rote Linie ziehen. Meist in Form von Einsprachen und Beschwerden. Und fast immer erfolglos.