Völkermord von Srebrenica – Ratko Mladic muss definitiv lebenslang ins Gefängnis Im Berufungsverfahren plädierten die Verteidiger des serbischen Ex-Generals auf Freispruch. Das Uno-Tribunal sieht es anders.

«Schlächter von Bosnien»: Ratko Mladic 2017 vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Keystone

Im Berufungsverfahren des wegen Völkermordes verurteilten früheren bosnisch-serbischen Armeechefs Ratko Mladic hat das Nachfolgegericht des Internationalen Strafgerichtshofs für Ex-Jugoslawien in Den Haag am Dienstag sein Urteil verkündet: Mladic muss definitiv lebenslang in Haft.

Dazu war er 2017 wegen seiner Verantwortung für das Massaker von Srebrenica sowie weiterer Kriegsverbrechen im Bosnien-Krieg verurteilt worden. Er legte aber Berufung gegen die Verurteilung ein und forderte einen Freispruch.

Der als «Schlächter von Bosnien» bekannt gewordene Mladic gilt als einer der Hauptverantwortlichen für Kriegsverbrechen und Völkermord während des Bosnien-Krieges, in dessen Verlauf etwa 100.000 Menschen getötet und 2,2 Millionen Menschen in die Flucht getrieben wurden. In der bosnischen Stadt Srebrenica hatten bosnisch-serbische Soldaten 1995 mehr als 8000 muslimische Jungen und Männer ermordet. Mladic weist bis heute jede Verantwortung dafür zurück. Angehörige der Opfer von Srebrenica hoffen dagegen auf einen endgültigen Schuldspruch für den 78-Jährigen.

afp/sda

