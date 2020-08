Gerettete Schweizer zahlen nicht – 1500 offene Rechnungen für Rückführungsflüge 1,7 Millionen Franken von in der Corona-Krise zurückgeholten Reisenden sind ausstehend – der Bund muss massenhaft Mahnungen verschicken Erich Bürgler

Ein Extraflug der Edelweiss holt gestrandete Schweizer aus der peruanischen Hauptstadt Lima zurück. Foto: EDA

Ein Sprachaufenthalt in Neuseeland, eine Reise durch Südamerika oder Badeferien in Tunesien: Gefreut haben sie sich auf Erholung oder neue Eindrücke. Stattdessen erlebten Tausende Schweizer im Ausland während der Corona-Krise einen Albtraum. Viele waren wegen strengen Lockdowns in ihren Hotels eingesperrt. Gleichzeitig kam der internationale Flugverkehr zum Erliegen. Es gab keinen Weg zurück nach Hause.