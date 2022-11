Matten: Budget 2023 – Gerechnet wird mit roten Zahlen Das Budget 2023 der Gemeinde Matten geht bei einer unveränderten Steueranlage von einem Defizit in der Höhe von über einer halben Million Franken aus. PD

Matten bei Interlaken aus der Vogelperspektive. Foto: Bruno Petroni

Der Gemeinderat von Matten wird der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember das Budget 2023 unterbreiten. Es weist im Gesamthaushalt ein Defizit von 589’040 Franken auf, wie der Gemeinderat mitgeteilt hat. Der allgemeine Haushalt (Steuerhaushalt) wiederum schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 543’720 Franken ab. Das Budget basiert dabei auf einer unveränderten Steueranlage von 1,88 Einheiten.

Der Bestand der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung beträgt per 1. Januar 2022 1,85 Mio. Franken. Für das laufende Jahr wird mit einem Minus von 46’390 Franken gerechnet. Im Bereich Abfallwesen beträgt der Bestand der Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 579’873 Franken. Für das kommende Jahr wird mit einem Defizit von 45’320 Franken gerechnet. «Die Spezialfinanzierung Abfall wird per Ende des Jahres 2023 einen Bestand in der Höhe von voraussichtlich 480’000 Franken aufweisen», schreibt der Gemeinderat.

«Wirtschaftliche Lage unsicher»

Bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen wird weiterhin mit Einbussen gerechnet. «Aus den Vorjahren sind Rückzahlungen erfolgt, und die wirtschaftliche Lage ist nach wie vor unsicher», heisst es. Die Prognose für die Folgejahre sei um 3,5 Prozent gesenkt worden. Der Gemeinderat geht für 2023 von einem Wachstum von 2 Prozent aus. Auch in den Folgejahren sollte ein moderates Wachstum stattfinden.

Der Bilanzüberschuss – früher Eigenkapital genannt – der Vorjahre beträgt per 31. Dezember 2021 3,603 Mio. Franken. «Somit kann der Aufwandüberschuss 2023 gedeckt werden», so der Gemeinderat.

Fehler gefunden?Jetzt melden.