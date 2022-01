Region Thun – Gerber Druck expandiert ins Emmental Die Gerber Druck AG aus Steffisburg übernimmt die Druckerei Bernhard Gerber Design und Druck in Oberdiessbach. Und stösst damit ins Emmental vor. Margrit Kunz

Übernahme unter Namensvettern (v.l.): Urs Gerber, Marta und Bernhard Gerber aus Oberdiessbach und Jürg Gerber. Die Brüder Jürg und Urs Gerber sind die Geschäftsleiter der Gerber Druck AG in Steffisburg. Foto: PD

Bernhard Gerber, der 70-jährige bisherige Inhaber der Bernhard Gerber Design und Druck in Oberdiessbach, suchte nach einer Nachfolgelösung für seine Firma. Weil niemand aus seiner Familie ins Geschäft einsteigen wollte, verkaufte er seine Druckerei an die Gerber Druck AG in Steffisburg.