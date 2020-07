Bürgerwindpark im Emmental – Geplanter Windpark sorgt für Wirbel An einem Infoanlass wurde das Projekt «Windpark Schonegg» vorgestellt. Geplant sind drei Windräder in den Gemeinden Sumiswald und Dürrenroth. Das Vorhaben kommt nicht bei allen gut an. Jacqueline Graber

Zwischen Groppenmoos und dem Weiler Brunnen in Dürrenroth (hinten im Bild) soll eines der drei Windräder zu stehen kommen. Foto: Beat Mathys

Im Emmental soll der «Windpark Schonegg» entstehen. Zwei der Räder sollen auf Sumiswalder Boden (unterhalb Guggli und auf der Schonegg), eines auf Dürrenrother Boden (oberhalb Groppenmoos) zu stehen kommen. Vergangene Woche luden die beiden Gemeinden zu einem Infoanlass im Restaurant Tannenbad in Weier ein. Gemäss dem Sumiswalder Gemeindepräsidenten Fritz Kohler seien Landbesitzer und Anwohner, die in einem Perimeter von 300 Meter wohnen, eingeladen worden. Denn von Gesetzes wegen müssen Windräder mindestens 300 Meter von Wohnhäusern entfernt stehen. Teilgenommen am Anlass hätten rund 50 Personen, schätzt Kohler.