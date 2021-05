Abstimmung mit Zündstoff – Geplante Wohnsiedlung sorgt in Lyssach für Ärger Einwohner machen Stimmung gegen die Ortsplanungsrevision. Nun kontert der Gemeinderatspräsident: Man werde auch finanziell profitieren. Regina Schneeberger

Dort, wo heute die Kühe grasen, sollen Wohnungen entstehen. Foto: Beat Mathys

Treuherzig blickt das Tier auf dem Flyer in die Kamera. «Mit deinem Nein kann die Kuh Elin hier weiter grasen», heisst es unter dem Bild. Das Flugblatt appelliert an die Emotionen, jene der Lyssacherinnen und Lyssacher. Am 13. Juni wird an der Urne über die Ortsplanungsrevision abgestimmt. Was nach trockener Materie klingt, birgt Zündstoff. Schliesslich ist dieser Entscheid wegweisend für die Entwicklung der Gemeinde, regelt, wo gebaut wird und wie viele Leute künftig im Dorf leben werden.

Mit diesem Flugblatt wirbt die IG Hubelsgasse. Bild: PD

Das Flugblatt stammt von der IG Hubelsgasse. Rund 35 Mitglieder zählt sie, wie Initiant Jürg Moser sagt. Der Name kommt nicht von ungefähr, denn an der Hubelsgasse – wo ein Grossteil der Mitglieder wohnt – steht ein bedeutendes Projekt an, für welches die Ortsplanungsrevision den Grundstein legen soll. Dort, wo heute die Kühe grasen, soll eine Wohnsiedlung entstehen.