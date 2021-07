Sommerserie «Tour de Berne» - «George, ist ‹Hie bini daheim› Ihre Altersvorsorge?»

George Schwab alias George und Gitarrist Manfred Udry schauten auf ein Ständchen auf dem TCS-Campingplatz in Gampelen vorbei.

George Schwab, die offensichtlichste Frage zuerst: Haben Sie schon einmal ein Konzert auf einem Campingplatz gegeben?

Das habe ich, tatsächlich. In Erlach. Schon mehrere Male. Auch direkt am See.