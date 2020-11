Neue Erzählungen von Richard Ford – Genügt es, «einfach happy» zu sein? Der US-Autor ist ein Meister im Stellen der ganz grossen Fragen, das zeigt auch Richard Fords Erzählband «Irische Passagiere». Nico Bleutge

Wissen wir über uns selbst Bescheid? Richard Ford (76) liebt das Hintuschen widersprüchlicher Empfindungen. Foto: Getty Images

Gleich in der zweiten Erzählung dieses Bandes fährt Richard Ford die grossen Fragen auf: «Worum geht es uns denn überhaupt?», will eine der Figuren herausfinden, «wissen wir über uns selbst Bescheid?» In einer Szenerie, die ein wenig an Raymond Carver erinnert: ein Haus, ein gemeinsames Abendessen – und befreundete Paare, die über die Liebe sprechen. Ist es wichtig im Leben, «einfach happy» zu sein, wie es einmal heisst?

Auch wenn diese Literatur- und Kunstbetriebsgeschichte nicht die stärkste Erzählung des Bandes ist, verdeutlicht sie, was Richard Fords Schreiben von jeher auszeichnet: Er zeigt die untergründigen Spannungen, die Risse und Verletzungen in einem scheinbar festen Gefüge wie der Freundschaft. Und wirft die alte Frage auf, was ein glückliches Leben denn ausmacht. «Vielleicht lässt sich das gar nicht sagen», lautet die Antwort einer anderen Figur.