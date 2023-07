Eine Bodenprobe aus einem Topf mit genmanipulierten Weizenpflanzen wird in ein Plastiksäcklein gefüllt. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Fünfmal kamen die Worte «Risiko» oder «Gefahr» in der in dieser Zeitung veröffentlichten Kolumne von Sara Stalder zur präzisen Züchtung von Nutzpflanzen vor. Von den Chancen der Genschere spricht die Geschäftsführerin der Stiftung für Konsumentenschutz nicht. Die Einseitigkeit überrascht kaum. Sie folgt dem bekannten «Play Book» der Schweizer Allianz Gentechfrei. Die Stiftung ist Teil dieser Allianz. Die Allianz lamentiert, dass die Medien zu positiv über die Genschere berichten würden. Offensichtlich haben die Journalistinnen und Journalisten gemerkt, dass man bei Präzisionszüchtungen die Wissenschaft nicht ignorieren kann. Der Gen-Schwurbel wird immer mehr entlarvt. Auch die Konsumentinnen und Konsumenten wollen sich nicht in die Irre führen lassen.

Wissenschaftlich gesehen ist die Sache nämlich klar. So betrachtet die Schweizer Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) die naturwissenschaftlichen Grundlagen als ausreichend, um die gesetzlichen Bestimmungen dem heutigen Erkenntnisstand anzupassen. Genau dies tut die EU. Anfang Juli hat die EU-Kommission vorgeschlagen, die Regeln für neue Techniken wie etwa die Genschere Crispr/CAS zu lockern. Sie erlauben präzise Eingriffe ins Erbgut von Pflanzen. Die EU verspricht sich robustere Pflanzen, die resistenter gegen Schädlinge und klimatische Veränderungen sind. Das kann den Wasserbedarf vermindern oder Pestizide einsparen – aus Umwelt- und Konsumentensicht klare Vorteile. Dass auch die Konsumenten konkrete Vorteile positiv beurteilen, hat eine GFS-Umfrage bereits im Jahr 2021 gezeigt.

Wir sollten erkennen, dass wissenschaftliche Lösungen nützlich und nachhaltig sein können, und neue Technologien als Chancen begreifen.

Sara Stalder bezeichnet den Anspruch der Konsumentinnen und Konsumenten auf Transparenz und Wahlfreiheit in Bezug auf Gentechnik als nicht verhandelbar. Sie fordert, dass «weiterhin deklariert werden muss, wenn Gentechnik im Spiel ist». Tatsächlich können aber die Resultate von Präzisionszüchtungen nicht von herkömmlichen Züchtungen unterschieden werden. Hier deklarieren zu wollen, wäre absurd. Pikanterweise wird heute auch nicht deklariert, wenn das (Bio-)Rüebli mittels radioaktiver Bestrahlung gezüchtet wurde. Mir ist auch nicht aufgefallen, dass mittels Gentechnik hergestellte Hilfsstoffe, Medikamente oder Vitaminpräparate speziell gekennzeichnet werden. Wichtig ist vielmehr, dass ich, wenn ich mein Gemüse einkaufe, mir absolut sicher sein kann, dass die Produkte einwandfrei sind. Und wir sollten erkennen, dass wissenschaftliche Lösungen nützlich und nachhaltig sein können, und neue Technologien als Chancen begreifen.

Entscheidend für die Konsumentinnen und Konsumenten ist der Nutzen von Präzisionszüchtungen. Die erwähnte Akademie der Naturwissenschaften hat überzeugende Beispiele publiziert: Feuerbrand-resistente Apfelbäume oder Reben, die dem Mehltau widerstehen. Das spart Pflanzenschutzmittel. Verbesserte Haltbarkeit von Früchten reduziert Food-Waste. Alles klare Vorteile. Das grösste Risiko liegt in der Nichtanwendung nutzbringender Technologien. Und das ist nicht im Interesse von uns Konsumenten.



Fehler gefunden?Jetzt melden.