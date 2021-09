Wohnen im Raum Bern – Genossenschaften stellen ihre Wohnbauprojekte vor Genossenschaftswohnungen sind meist günstiger und extrem begehrt. Am Samstag stellen 18 Genossenschaften ihr Angebot in der Region Bern im Generationenhaus vor. Benjamin Bitoun

In der Genossenschaftssiedlung Huebergass sind die neuen Wohnungen bereits bezogen. Foto: Raphael Moser

Wer in der Region Bern auf Wohnungssuche und angesichts des mageren Angebots und der hohen Mietpreise kurz vor dem Verzweifeln ist oder wer vielleicht bereits auf eine der günstigeren, begehrten Genossenschaftswohnungen ein Auge geworfen hat – aufgepasst: Am Samstag laden Berner Wohnbaugenossenschaften zu einem Fest ein und informieren über ihre aktuellen und ihre zukünftigen Wohnbauprojekte in Bern und Umgebung.

Der Anlass findet von 10 bis 16 Uhr im Generationenhaus am Berner Bahnhofplatz statt. 18 Genossenschaften werden ihre Wohnbauprojekte und ihre Wohnungskonzepte präsentieren, darunter die WBG Acht, die derzeit auf dem Areal des ehemaligen Tramdepots Burgernziel Wohnungen realisiert, und die Hauptstadtgenossenschaft, die auf dem Viererfeld 200 Wohnungen plant.