Wohnbau in Thun – Genossenschaft will professionellere Verwaltung Die Bau- und Wohngenossenschaft (BWG) Thun will ihre Verwaltung professionalisieren. Und überlegt, zwei Häuser zu sanieren oder neu zu bauen. Nelly Kolb

Die Siedlung Lindenweg der BWG Thun mit Geschäften und Wohnungen. Zurzeit wird die Einstellhalle erneuert. Foto: Nelly Kolb

Präsident Robert Romann und sein Vize Hans Durtschi wirken seit 50 Jahren in der Verwaltung der Wohn- und Baugenossenschaft (BWG) Thun. Durtschi hat sein Amt an der Generalversammlung (GV) am Freitag im Kreuz Allmendingen an Sandro Hirschi abgegeben. Romann und die sechs VR-Mitglieder wurden einstimmig für eine weitere dreijährige Amtsdauer bestätigt. Peter Krenger wurde nach 20 Jahren im Verwaltungsrat verabschiedet.

Bis dahin, so das Ziel, soll die Verwaltung reorganisiert und noch stärker professionalisiert werden. Ein Ausschuss wird die Modalitäten ermitteln. Die Auslagerung einzelner Bereiche zeichnet sich ab, so Robert Romann. Der Grund: Es werde immer schwieriger, intern geeignete und willige Leute zu finden.