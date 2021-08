Versammlung in Thun – Genossenschaft stellt sich Zukunftsfragen Die Wohngenossenschaft Hohmad ist dabei, ihre Hypothekarschulden schrittweise zu amortisieren. Und sie erarbeitet die Strategie für die Zukunft. Nelly Kolb

Die erweiterten Balkone an den Gebäuden der WG Hohmad erhöhen die Wohnqualität und steigern die Vermietbarkeit der Wohnungen. Foto: Nelly Kolb

Heinz Berger, Präsident der Wohngenossenschaft (WG) Hohmad, blickte an der Generalversammlung (GV) im Kreuz Allmendingen auf ein «relativ ruhiges» Geschäftsjahr zurück. Das war nicht zuletzt Corona-bedingt; heisst aber nicht, dass gar nichts gegangen wäre.

So wurden etwa in der 2. Etappe an der Hohmadstrasse in den drei Blöcken die Balkone vergrössert. Dadurch konnte der Wohnkomfort «merklich» gesteigert werden. «Das wird uns helfen, die Wohnungen bei Kündigungen rasch wieder vermieten zu können», zeigte sich der Vorsitzende überzeugt.

In der 3. Etappe wurden die Holz- durch massive Metalltüren ersetzt und mit Gegensprechanlagen ausgerüstet. Das erhöhe die Sicherheit der Bewohnerschaft; «aber nur, wenn die Türen auch geschlossen sind», mahnte der Präsident.