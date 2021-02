Wir waren sehr erfolgreich, auch wenn der R-Wert knapp unter 1 liegt bei 9 Medaillen in bislang zwölf Wettbewerben. (lacht) Dort, wo wir stehen, gehören wir hin.

An den Farben der Medaillen arbeiten wir noch.

Österreichs Verbandspräsident Peter Schröcksnadel sind der Medaillenspiegel und auch die Nationenwertung im Weltcup sehr wichtig. Ihnen auch?

Vielleicht nicht ganz so wichtig wie ihm. Aber die Nationenwertung, in der wir vorne liegen, ist eine Auszeichnung für das ganze System. Jeder sieht nur die vier Athleten oder Athletinnen fahren, aber wenn wir alle Trainer dazunehmen, die Serviceleute und alle anderen, sind wir mit einer Delegation von 80 Leuten in Cortina.