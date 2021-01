Affäre um Pierre Maudet – Genfer Staatsrat gibt den Robin Hood Nach dem Rauswurf aus seinem Departement betreibt der Genfer Regierungsrat Pierre Maudet eine Anlaufstelle für angebliche Verwaltungsopfer. So will er seine Wiederwahl im März sichern. Philippe Reichen aus Genf

Trotz Anklage und Entzug seines Departements: Pierre Maudet will als Parteiloser in der Genfer Regierung verbleiben und betreibt neu eine Beratungsstelle für Opfer der Verwaltung. Foto: Facebook-Screenshot

In jedem anderen Kanton wäre Pierre Maudets neuster Coup ein politischer Skandal. In Genf nimmt man es mit einem ungläubigen Kopfschütteln hin. Regierungsrat Maudet hat in einem Ladenlokal in der Genfer Innenstadt eine Anlaufstelle für «Verwaltungsopfer der Covid-Krise» eröffnet. «Im Wissen, dass viele Bürger administrativer Gewalt ausgesetzt sind, eröffne ich ein Notfallbüro, um Sie kostenlos zu beraten und Ihnen zu helfen, staatliche Hilfe zu bekommen», schrieb Maudet auf den sozialen Netzwerken. Wer eine Beratung brauche, solle ihm eine E-Mail schreiben, Klienten empfange er von frühmorgens bis Anfang Nachmittag, so Maudet.

Die Inszenierung des 42-Jährigen als Robin Hood gegen die Kantonsverwaltung irritiert. Doch die Aktion ist symptomatisch für die verworrene politische Situation, in der er sich als Staatsrat befindet.

Unter Anklage

Seit Herbst steht Maudet unter Anklage der Staatsanwaltschaft. Ein Gericht wird im Fall einer bezahlten Reise nach Abu Dhabi vom November 2015 entscheiden. Vorteilsannahme lautet der Vorwurf. Damit nicht genug: Pierre Maudets Staatsratskollegen entzogen ihm am 28. Oktober das Departement wegen krasser Arbeitskonflikte mit den Mitarbeitern. Am 29. Oktober kündigte Maudet seinen Rücktritt an und gab gleichzeitig bekannt, weiter im Amt zu bleiben und für seine eigene Nachfolge zu kandidieren. Die Ersatzwahl findet am kommenden 7. März statt. Für Maudet ist das suboptimal, weil vom 15. bis zum 19. Februar 2021 die Gerichtsverhandlung rund um die Reise nach Abu Dhabi stattfinden wird. Maudet tritt als Parteiunabhängiger an, nachdem ihn die FDP im Sommer aus der Partei geworfen hat.

Mit der Anlaufstelle für angebliche Verwaltungsopfer in Covid-Zeiten hat er seinen Wahlkampf lanciert. Recherchen zeigen nun, was in seinem Departement konkret geschah. Es implodierte regelrecht.

«Das physische und psychische Leiden war zu gross. Wir mussten handeln.» Nathalie Fontanet, Finanzdirektorin und oberste Personalchefin im Kanton Genf

Den Departementsentzug gab Finanzdirektorin Nathalie Fontanet (FDP) am 28. Oktober 2020 nach einer Regierungssitzung bekannt. Weil in Maudets Departement zwischen Mai 2019 und April 2020 zu viele Leute krank waren, habe man die Absenzen durch eine Expertin untersuchen lassen, so Fontanet. Deren Zwischenbericht beförderte zerrüttete Zustände ans Tageslicht. Einzelne Mitarbeiter äusserten Suizidabsichten. Ein Mann gab gar an, er habe Maudet mit einer Pistole über den Haufen schiessen wollen. «Das physische und psychische Leiden» bei Maudets Angestellten sei derart gross gewesen, dass der Staat als Arbeitgeber habe eingreifen müssen, betonte Fontanet. Was war passiert?

Der Genfer Staatsrat Pierre Maudet wies bei seiner Rücktrittserklärung am 29. Oktober 2020 den Vorwurf zurück, seine Mitarbeiter über Gebühr belastet zu haben. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Probleme begannen gemäss Darstellung ehemaliger Angestellter mit dem Corona-Lockdown im März 2020. Das Kleingewerbe brauchte staatliche Unterstützung. Maudet sah in der Corona-Krise eine Chance, in der Regierung wieder eine wichtigere Rolle zu spielen, und zog ein Monitoring über die Reise- und Tourismusbranche und die sogenannte Messewirtschaft auf. Mitarbeiter mussten eine virtuelle Datenbank mit Informationen füttern und sollten in Echtzeit beobachten, wie es Unternehmen ging. Die Aufbauzeit war kurz. Alles musste funktionieren. Maudet kontrollierte alles persönlich.

Kräftezehrend war auch der Aufbau des Genfer Geschäftsmietengesetzes. Maudet wollte Genf zum Pionierkanton machen. Während im Bundesparlament in Bern ein Geschäftsmietengesetz scheiterte, erreichte Maudet in Genf, dass sich die notorisch zerstrittenen lokalen Mieter- und Vermieterverbände hinter einen Gesetzesentwurf stellten. Insbesondere in der Gastrobranche übernahm der Kanton in den Krisenmonaten April bis Juni 2020 grosszügig einen Teil der Mietbeträge. Doch bevor Geld floss, mussten Gesetzesentwürfe vorbereitet, Geldressourcen organisiert, Hilfsrahmen definiert und schliesslich Sicherheits- und Kontrollmechanismen gegen Betrug eingebaut werden. 7000 Gesuche für Mieterlasse trafen ein. Arbeitslast und Zeitdruck nahmen zu. Tag und Nacht wurde gearbeitet. Dabei bestand Maudets Departement aus nur noch 35 Personen: 12 Leute im Generalsekretariat, der Rest in der Wirtschaftsförderung.

6000 Gesuche für Kaderlöhne

Die Stimmung kippte, als Pierre Maudet erreichte, dass der Kanton Genf bei den Löhnen für Kaderleute in Kurzarbeit für den Bund in die Bresche springen würde. Weil Bundesbern knauserte, hob der Kanton die Entschädigungen für Kader aus eigenen Mitteln über das Niveau des Bundes. Wieder wurde das Departement mit Hilfsgesuchen geflutet. 6000 Dossiers waren es dieses Mal. Im Fall der Kaderleute entstand der Eindruck, man verteile Geld aus dem Helikopter und es gehe nicht mehr ums Gemeinwohl, sondern vor allem um die politische Zukunft des Departementschefs.

Maudet sah das anders. Ihm gefiel, dass sein Departement Hilfe bot. Um seine Regierungskollegen über seine Aktivitäten zu informieren, liess er seine Mitarbeiter zuhanden des Staatsrats seitenlange Informationsnotizen schreiben. Anfang Sommer waren die Angestellten völlig ausgepumpt.

Im August lud Maudet Mitarbeiter für ein Arbeitsseminar nach Lyon ein. Das Seminar begann mit guten Gesprächen. Doch am Montagabend, kurz vor einem offiziellen Abendessen, verschickte Maudet auf die Handys seiner Mitarbeiter ein Dokument, das sie bis zum nächsten Morgen lesen und auf das sie reagieren sollten. Fortan stand vor allem eine Frage im Zentrum: Wie kann die Corona-Wirtschaftshilfe wiederbelebt werden? Für die Mitarbeiter wurde der Chef immer unberechenbarer.

«Der Einzelne wusste nicht mehr, was er zu tun hatte. Es herrschte totale Konfusion.» Mitarbeiter im Genfer Amt für Wirtschaftsförderung

Zurück in Genf, wurde die Situation noch verworrener. Aufgaben wurden alle drei bis vier Tage Mitarbeitern entzogen und neu verteilt. Dinge wurden immer wieder neu organisiert. «Der Einzelne wusste nicht mehr, was er zu tun hatte. Es herrschte totale Konfusion», erinnert sich ein Angestellter. Auch bei den Arbeitsplätzen wurde ständig rochiert. So organisierte Maudet höchstselbst ein Zügelunternehmen, das im Departement Arbeitsplätze auf und zwischen den Stockwerken verschob.

Seine Chefs entmachtet

Am Morgen des 1. Oktober gab Maudet eine völlig neue Strategie bekannt. Er löste die Hierarchiestufen zwischen sich und dem Gros der Mitarbeiter auf. Er wollte künftig alleiniger Chef sein und sein Departement im System einer «hiérarchie plate», einer flachen Hierarchie, führen. Alles, selbst Feriengesuche, müsse über seinen Pult gehen, hiess es. Der Chef der Wirtschaftsförderung, offiziell Generaldirektor genannt, und der Generalsekretär wurden entmachtet. Die Aufgaben des Generaldirektors verteilte Maudet an dessen Untergebene. Der Mann besuchte gleichentags seinen Arzt und bekam eine Arbeitsdispens. Im Departement tauchte er fortan nicht mehr auf.

Am 1. Oktober, dem Tag der Neuerungen, wurde es aber auch für Pierre Maudet ungemütlich. Am Nachmittag informierte die Finanzdirektorin und oberste Personalchefin Nathalie Fontanet ihren Kollegen, in seinem Departement habe es während Monaten zu viele Absenzen gegeben. Die Gründe untersuche nun eine Personalexpertin. Am 7. Oktober besprach Pierre Maudet mit der Expertin die Eckpunkte ihres Untersuchungsmandats. Dann machte sich die Frau an die Arbeit. Drei Wochen später präsentierte sie ihren Zwischenbericht, und Maudet war sein Departement los.

Der Bericht wurde bis heute nicht veröffentlicht. Im Dezember hat Maudet die Expertin wegen Verleumdung verklagt. Die Regierung setzte einen weiteren Experten ein. Der ehemalige Bundesrichter Jean Fonjallaz soll die Vorgänge in Maudets Departement aufarbeiten und dokumentieren. Maudet feierte die Einsetzung Fonjallaz als Sieg. Damit «erkennt die Regierung implizit an, dass der erste Bericht schlampig war und nicht den Tatsachen entsprach», sagte er.