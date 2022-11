Sanktionen gegen den Iran – Genfer Ölschmuggler im Visier der USA Von einem Villenviertel am Genfersee aus soll ein Ukrainer mit einer Öltankerflotte amerikanische Iran-Sanktionen umgangen haben. Politisch wird der Fall auch für die Schweiz zum Problem. Philippe Reichen aus Genf

Die USA beschuldigen den Genfer Ölhändler Wiktor Artemow, mit seiner Tankerflotte Öl aus dem Iran zu schmuggeln. Foto: Guillaume Horcajuelo (Keystone)

In seinem Heimatland Ukraine herrscht Krieg. In Probleme ist der im Donbass geborene Ölhändler Wiktor Artemow nun aber in der Schweiz geraten. Die US-Finanzaufsicht bedrängt ihn. Sie erhebt gegen den 47-Jährigen, der im Genfer Villenvorort Cologny lebt, happige Vorwürfe. Auch ein in der Schweiz lebender Geschäftspartner ist ins Visier der USA geraten.