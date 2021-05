A us amerikanischer Sicht besteht Gesprächsbedarf : US-Präsident Joe Biden salutiert, bevor er an Bord des Präsidentenhelikopters Marine 1 geht. Foto: Stefani Reynolds (Bloomberg/Getty)

Joe Biden ist kaum erpicht darauf, Wladimir Putin zu treffen. Der russische Präsident wird zwar als Störenfried betrachtet, aber nicht als ernsthafter Konkurrent. Diese Ehre gebührt China, und darauf will sich die neue US-Regierung aussenpolitisch konzentrieren. Zumindest begrüssten sich Putin und Biden nach dessen Amtsantritt am Telefon, um nur kurz darauf rhetorische Kinnhaken auszutauschen: Der amerikanische Präsident bezeichnete den russischen als «Killer», der wiederum wünschte dem 78-jährigen Biden trocken «gute Gesundheit».

Inzwischen jedoch besteht aus amerikanischer Sicht Gesprächsbedarf, denn der Herrscher im Kreml gebärdet sich lästiger als erwartet: Mutmasslich russische Hacker griffen Regierungsstellen in Washington an, dann liess die Führung in Moskau den Oppositionellen Alexei Nawalny verhaften, und zuletzt erdreistete sich Putins weissrussischer Vasall, ein Verkehrsflugzeug zu entführen. Vor allem hatte der russische Präsident die Armee an die ukrainische Grenze verlegt. Eine Machtdemonstration mit der erwünschten Wirkung: US-Präsident Biden schlug dem Kremlführer ein Gipfeltreffen vor. Wenn auch mit etwas Verzögerung sagte Moskau natürlich zu. Denn auf Augenhöhe mit dem mächtigsten Mann der Welt – das ist die Rolle, die Putin behagt.