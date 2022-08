Autosalon – Genf gestrichen, Katar bestätigt Der für Februar 2023 geplante Autosalon in Genf wurde abgesagt. Der traditionsreiche Salon soll stattdessen in Katar seine Pforten öffnen. Holger Holzer

Der Porsche 911 Cabrio zählte zu den letzten grossen Genf-Premieren. Foto: SPX

Der Genfer Autosalon findet im kommenden Jahr nicht statt. Zumindest nicht in der Schweiz. Wie das «Comité permanent du Salon international de l’automobile de Genève» bekannt gegeben hat, fällt die für den Februar 2023 vorgesehene Messe aus. Begründet wird das mit Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und der geopolitischen Lage sowie den Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung der Pandemie.

Erstmals stattfinden soll allerdings im November der neue Ableger in Doha (Katar). Die als «weltweit angesehene Automesse für den Nahen Osten» positionierte Show war bereits 2021 angekündigt worden. Sie sollte die Stamm-Show in Genf nicht ersetzen, sondern zusätzlich stattfinden. Katar will mit der im 2-Jahres-Rhythmus abgehaltenen Messe seine Position als Touristikziel stärken, der Genfer Salon seine schwierige finanzielle Situation verbessern.

Ob der Salon noch nach Genf zurückkehrt, ist ungewiss. Die offizielle Stellungnahme zur Absage enthält dahingehend keine klare Aussage. Die bislang letzte Ausgabe der traditionsreichen Messe hat 2019 stattgefunden, die Ausgaben von 2020 und 2021 fielen aufgrund der Corona-Pandemie aus.

