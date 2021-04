Loubegaffer – Generöse YB-Fans und ein Koch im Familienglück Der BSC Young Boys hat seine mutmasslich schönsten Trikots versteigert. Und Ex-Casino-Koch Dave Wälti kann sich jetzt seinem Baby widmen. Das sind die Neuigkeiten aus Berns Lauben. Die Loubegaffer

Das Trikot von Sandro Lauper (links) wurde für 2400 Franken versteigert. Auch die Captain-Binde von Fabian Lustenberger (rechts) erzielte einen stolzen Preis. Foto: Manuel Geisser

Zuerst zur schönsten Nebensache der Welt, dem Fussball: YB versteigerte letzte Woche die schwarzen Trikots, die die Spieler in der Partie gegen den FC Zürich getragen haben. Insgesamt kamen so 22’000 Franken zusammen, die der Organisation «GGGFON – Gemeinsam gegen Gewalt und Rassismus» zugutekommen. Schon kurz nach dem Beginn der Versteigerung war das Trikot von Sandro Lauper am beliebtesten. Bis zum Schluss stieg der Preis seines Trikots auf 2400 Franken. Nicht nur Shirts, sondern auch das Captain-Bändeli von Fabian Lustenberger wurde versteigert. Dieses wechselte für 760 Franken den Besitzer.