Am Freitag und Samstag in Thun – Generationenfestival für Jung und Alt Der Verein «und» das Generationentandem will verschiedene Altersgruppen verbinden. Jetzt organisiert er seinen dritten Grossanlass in Thun. Angela Krenger

Elias Rüegsegger und Vreni von Känel freuen sich auf das Generationenfestival. Foto: Angela Krenger

40 Jahre trennen den studierten Theologen Elias Rüegsegger und die pensionierte Informatikerin Vreni von Känel. Er ist 27 und sie 67 Jahre alt. Beide sind begeisterte Mitglieder des Vereins «und» das Generationentandem in Thun.

Nun organisieren über 100 Freiwillige und ein neunköpfiges Organisationskomitee des Vereins ein Festival mit Kunst, Workshops und vielen Möglichkeiten, sich wieder in «echt» zu treffen. Das Generationenfestival findet von 27. bis 28. August auf dem Seefeld-Schulareal in Thun statt.

Dodo Hug, Steff la Cheffe und Co.

Auf der Aussenbühne treten unter anderen Dodo Hug am Freitag und die Künstlerin Steff la Cheffe am Samstag auf. «Dodo Hug ist vor allem bei den Älteren und Steff la Cheffe bei den Jüngeren ein Publikumsmagnet», so Vreni von Känel, Co-Präsidentin des Vereins. Das Festival bietet aber auch für Gruppen wie der Thuner Schülerband On Spot eine Plattform. Für den Eintritt wird eine Kollekte aufgestellt.