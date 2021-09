Prominenz auf dem Hasliberg – General de Lattres Besuch auf Hohfluh Die französische Erste Armee gilt als Befreier des Elsass im 2. Weltkrieg. Eine Anzahl Verwundeter aus diesem Konflikt hielten sich danach in der Schweiz auf, wo sie vor 75 Jahren hohen Besuch erhielten. Hans Heimann

Auf dem Brünigpass hiess General Guisan (l.) den ehemaligen französischen General Jean de Lattre de Tassigny anlässlich von dessen Besuch bei Kriegsverletzten am 21. September 1946 willkommen. Foto: Keystone

«Mein lieber General», telegrafierte Charles de Gaulle am 29. März 1945 an General Jean de Lattre de Tassigny. «Sie müssen den Rhein überqueren, auch wenn die Amerikaner nicht einverstanden sind und selbst wenn Sie ihn in Ruderbooten überqueren müssen.»

Elsass und Lothringen waren 1944/45 Kriegsschauplatz zwischen US-amerikanischen und französischen Streitkräften auf der einen und der deutschen Wehrmacht auf der anderen Seite. De Lattre, der fünf Jahre früher zum jüngsten Général de brigade in der französischen Geschichte ernannt worden war, stiess mit seiner Ersten Armee von Süden her entlang der Schweizer Grenze über Belfort an den Oberrhein.