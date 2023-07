Zankapfel Gendern – Gendersterne bleiben besonders Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat entschieden – nicht wirklich. Martin Ebel

An einem Whiteboard in Karlsruhe steht das Wort «Lehrer» in verschiedenen Genderschreibweisen. Foto: Keystone

Nein, eine klare Entscheidung ist das nicht. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat sich am Freitag zum Genderstern und zu seinen Verwandten (dem Doppelpunkt ohne Leerzeichen, dem Unterstrich) geäussert und sie als «Sonderzeichen» klassifiziert. Damit stehen sie etwa neben dem Paragrafen- und dem Prozentzeichen (§ und %), gehören aber nicht zum «Kernbestand der deutschen Orthografie».

Was heisst das, sind sie nun erlaubt oder verboten? Genau das wollten staatliche Stellen vom Rat wissen, und darüber hat das Gremium heftig und so kontrovers diskutiert, dass nur ein Minimalkonsens herauskam. Der kann keine Seite richtig befriedigen. Weder die Progressiven, die das Bekenntnis zur «Geschlechtergerechtigkeit» auf ortho- oder typografische Weise zum Normalfall erheben wollen, noch die Konservativen, die auf Klarheit und Verständlichkeit pochen, in den Wortbinnenzeichen einen klaren Regelverstoss sehen und ohnehin der Ansicht sind, die deutsche Sprache biete auch ohne Sterne genug Möglichkeiten, in ihren Aussagen alle Geschlechter zu umfassen.

So dringend das Bedürfnis nach einer klaren Entscheidung war: Verbindlich kann sie der Rat ohnehin nicht treffen. Er ist zwar die massgebliche Institution, die die Einheitlichkeit der deutschen Sprache in allen Ländern gewährleisten soll, in denen sie gesprochen und geschrieben wird (deshalb sind von den 41 Mitgliedern neben 18 deutschen auch 9 aus der Schweiz), geschaffen 2004, um aus dem Chaos der Rechtschreibreform mit ihren diversen Re-Reformen herauszufinden. Aber er kann nur Empfehlungen herausgeben, die nach Anhörung betroffener Stellen von den Vertretern der Staaten übernommen oder verworfen werden.

Keine Ablehnung des Gendersterns oder doch?

Theoretisch liegt hier eine neue Quelle der Unklarheit, denn was, wenn etwa die Schweiz den Empfehlungen folgen würde, Österreich aber nicht? Zumal die Formulierung des Rats von diesem selbst bereits unterschiedlich interpretiert wird: Josef Lange, der Vorsitzende, betont, dass demnach die Genderzeichen «keine regulären Zeichen» seien, Claudia Schmellentin, eine Vertreterin aus der Schweiz, sieht in dem Beschluss gerade «keine Ablehnung» des Gendersterns.

In der Praxis, also in Behörden und Schulen, wird das Bedürfnis nach «Geschlechtersensibilität», zu dem sich auch der Rat ausdrücklich bekennt, derzeit höchst unterschiedlich umgesetzt. In den Schulen gibt es Lehrer, die Gendersterne als Fehler anstreichen, andere benutzen sie selbst. Universitäten und Behörden erhöhen die Zugänglichkeit ihrer Verwaltungssprache gern noch durch exzessiven Sterngebrauch.

Der Rat ist selbst zerstritten

Auf der politischen Ebene ist der Genderstern (und sein akustisches Äquivalent, der Glottal Stop) längst zur Waffe im Kulturkampf avanciert, moralisch hoch aufgeladen, feindbilderzeugend: Wer gendere, spreche, so die Gegner, die «Sprache der Eliten»; wer es nicht tue, «diskriminiert», so die Befürworter, Frauen und Minderheiten.

Was aber hätte der Rat denn tun können, zerstritten, wie er selbst ist? Gendersterne schlankweg zu verbieten, wäre absurd angesichts ihrer inflationären Verbreitung in der sprachlichen Realität. Zur sprachlichen Norm gehören sie aber nun einmal nicht, schon angesichts der ungelösten grammatischen Probleme, die Formulierungen wie der*die Ärzt*in aufwerfen. Die Klassifizierung als «Sonderzeichen» bietet immerhin diese Orientierung: Wer gendert, tut sprachlich etwas Besonderes, er weicht von der Norm ab. Wer der Ansicht ist, dass ein sonderzeichenfreies Deutsch alle Möglichkeiten bietet, sich sensibel und gerecht auszudrücken, gendert eben nicht.

