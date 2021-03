YB nach Ajax vor St. Gallen – Genau deshalb verliess Hefti St. Gallen in Richtung Bern Als der 23-Jährige im Sommer zu YB wechselte, sorgte das in der Ostschweiz für Unverständnis. Auch wenn das 0:3 am Donnerstag bei Ajax gerade auch für ihn schmerzhaft war, es zeigte, warum Hefti mit seinem Transfer richtiggelegen hatte. Dominic Wuillemin

An die Grenzen gestossen: YB-Rechtsverteidiger Silvan Hefti (r.) gab gegen den brasilianischen Ajax-Flügel Neres kein gutes Bild ab. Foto: Maurice van Steen (Keystone)

Als Silvan Hefti vor der Saison vom FC St. Gallen zu YB wechselte, begründete er den Transfer auch mit der Aussicht auf Spiele im Europacup. Der Rechtsverteidiger sagte, der Einzug in die Gruppenphase der Europa League wäre für ihn ein «Riesending».

Hefti hatte da schon über 150 Partien in der Super League absolviert, in St. Gallen war er Captain gewesen. Aber im internationalen Kontext betrachtet, galt er als Neuling: zwei Qualifikationspartien gegen den norwegischen Club Sarpsborg – that’s it.

Jetzt, gut ein halbes Jahr später, kommt Hefti mit YB schon auf elf Einsätze im Europacup. Insofern hat sich sein Transfer, der gerade in seiner Ostschweizer Heimat mit Unverständnis aufgenommen wurde, vor dem Wiedersehen mit seinen früheren Teamkollegen am Sonntag in St. Gallen (16 Uhr) längst gelohnt.