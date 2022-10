Agrarökologie im Kiental – Gemüseanbau im Einklang mit der Natur Der Naturhof der Kientalerhof AG hat sich der nachhaltigen und lokalen Landwirtschaft verschrieben. Davon konnten sich Interessierte während der Tage der Agrarökologie ein Bild machen.

Auf dem Naturhof der Kientalerhof AG will man nachhaltige, lokale Landwirtschaft betreiben. Foto: PD

«Wir bringen so viel Vielfalt wie möglich auf unser Feld», sagt Samuel Kaess, Dozent der Kientalerhof AG, und zeigt auf den grossen Permakulturgarten, in dem Kohlköpfe, Kürbisse und Allerlei spriesst. «Das macht mir Freude und ist gut für die Erde.» Gemeinsam mit Melanie Alder, die mit ihm auf dem Naturhof arbeitet, steht er in einem der Felder des Naturhofs und spricht zu einer Gruppe. Der Event fand auf dem Naturhof im Kiental im Rahmen der Tage der Agrarökologie statt, wie die Organisation in einer Mitteilung schreibt.

«Wir bringen so viel Vielfalt wie möglich auf unser Feld.» Samuel Kaess, Dozent Kientalerhof AG

Als Teil des Kientalerhofs bewirtschafte der Naturhof zwei Hektaren Land nach den Prinzipien der Permakultur. Diese orientiert sich an Ökosystemen und dem lokalen Kontext. «Bis vor einigen Jahren wurde hier wie auf den umliegenden Höfen Graswirtschaft betrieben. Jetzt spriessen auf dem Land über 50 Gemüse- und Kräutersorten, ergänzt durch Gehölze und Obstbäume», halten die Verantwortlichen fest. Der Naturhof zeige, «dass man auch in hohen Lagen nachhaltig Nahrung für Menschen produzieren kann». Dabei vertreiben sie die Lebensmittel in der Region: «Die Permakultur will lokal verankert bleiben.»

100 Anlässe zum Thema

Gemeinsam ging es dann von dem Gemüsefeld weiter zu den Eseln, an den Bienen und Beerenstreifen vorbei. Ab nächstem Jahr sollen Wanderinnen und Wanderer die Möglichkeit haben, Beeren in der Selbstpflückanlage zu ernten. Die Gruppe hatte sich zu einer Führung und einem Workshop zum Thema Saatgut zusammengefunden. Schweizweit finden diesen Oktober im Rahmen der «Tage der Agrarökologie» über 100 Anlässe zum Thema statt.

Der Naturhof der Kientalerhof AG aus der Luft gesehen. Foto: PD

«Agrarökologie ist ein Sammelbegriff für Initiativen, die sich für die lokale Umsetzung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ernährung einsetzen.» Das dahinterstehende Netzwerk Agroecology Works wolle die «enorme Pionierarbeit, die in der Schweiz geleistet wird», sichtbar machen.

Weitere Infos zur Agrarökologie unter: www.agroecologyworks.ch.



PD/sgg

