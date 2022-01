Sweet Home: 8 Rezepte mit Fenchel & Co. – Gemüse gefällig? Randen, Rüebli oder Lauch: Mit diesen bunten Gerichten zaubern Sie Abwechslung in den Winteralltag. Marianne Kohler Nizamuddin

Gemüse kann man gerade nicht genug essen. Es ist gesund, bringt Farbe und Vitamine in den Winteralltag und schmeckt gut, falls man es richtig zubereitet. Oft wird nämlich Gemüse zu lange im Wasser gekocht, was ihm nicht nur seine guten Inhaltsstoffe nimmt, sondern auch Farbe, Textur und das Schlimmste – den guten Geschmack. Foto über: May I Have That Recipe

Diese einfachen Zubereitungsarten machen Gemüse feiner: