Fest im Freilichtmuseum Ballenberg – «Gemeinsamkeiten mit allen Regionen der Schweiz» Mit Trychlerklängen und Marschmusik begann am Wochenende das «Fest der Feste» im Freilichtmuseum Ballenberg. Nur das Wetter spielte nicht mit. Monika Hartig

Bei ihrem Einmarsch in die Festarena wurden die Festgäste von Wildmaa und Wildwyb angeführt. Foto: Monika Hartig

«Dieses facettenreiche Fest schafft Gemeinsamkeiten mit allen Regionen der Schweiz, denn nichts ist so verbindend wie Essen, Geniessen und Tanzen», erklärte Regierungsrat Philippe Müller. Bei garstigem Wetter fand am Samstag der Auftakt zum «Fest der Feste» in der Arena des Freilichtmuseums Ballenberg statt. Der Anlass stellte an diesem und stellt am kommenden Wochenende auf 15 Plätzen im weitläufigen Areal eine Vielfalt von Herbsttraditionen, Spezialitäten und regionale Bräuche verschiedener Landesregionen vor. Die Veranstaltung steht unter dem Motto «Zukunft braucht Herkunft».