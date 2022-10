Brienzer Schulen – Gemeinsamer Vertrag unterzeichnet Die fünf Gemeinden Brienz, Oberried, Brienzwiler, Hofstetten und Schwanden betreiben ab dem 1. August 2023 eine gemeinsame Schule. Ein entsprechender Vertrag ist nun unterzeichnet worden.

Exekutivmitglieder der fünf Gemeinden Brienz, Oberried, Schwanden, Brienzwiler und Hofstetten haben den Vertrag einer gemeinsamen Schule unterzeichnet. Es sind dies (v.l.): André Müllener, Gemeinderat Bildung, Oberried; Peter Zumbrunn, Gemeinderatspräsident Brienz; Heinz Egli, Gemeindepräsident Schwanden; Anita Abächerli, Gemeindepräsidentin Hofstetten; Esther Scheinig, Gemeinderätin Bildung, Schwanden; Andreas Oberli, Gemeindepräsident Oberried; Daniel Schild, Gemeindepräsident Brienzwiler; Ursula Willi, Gemeinderätin Bildung, Hofstetten; Markus Weber, Gemeinderat Bildung, Brienz. Foto: PD

Kurze Rückblende: Im Jahr 2018 starteten die drei Gemeinden Brienzwiler, Hofstetten und Schwanden den Reorganisationsprozess ihrer gemeinsamen «Schule BHS». Nachdem ein erster Vorschlag der damaligen Arbeitsgruppe im März 2020 von der Bevölkerung in Hofstetten abgelehnt worden war, ging die Reorganisation in eine zweite Runde. Im selben Jahr kündigte die Gemeinde Schwanden den Zusammenarbeitsvertrag. Die Auflösung der «Schule BHS» erfolgt per 31. Juli 2023.