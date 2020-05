Resultat runder Tisch – Gemeinsame Sommerkampagne der Tourismus-Akteure Thema des runden Tischs der Volkswirtschaft Berner Oberland waren die Auswirkungen des Coronavirus auf die Region.

Auch die Einheimischen soll die «Sommerkampagne Berner Oberland 2020» im Berner Oberland halten (hier der Thunersee, im Hintergrund der Niesen). Foto: Bruno Petroni

Vertreter aus Hotellerie, Gastronomie, Bergbahnen und Tourismusdestinationen haben sich auf Einladung der Volkswirtschaft Berner Oberland bereits zum zweiten Mal zu einem runden Tisch getroffen. Dies teilt die Volkswirtschaft Berner Oberland mit. Anlass waren die Auswirkungen des Coronavirus auf den Tourismus als zentralen Wirtschaftszweig im Berner Oberland.

Als Resultat soll nun eine gemeinsame «Sommerkampagne Berner Oberland 2020» lanciert werden. Die Kampange wird von den Akteuren gemeinsam mit der Volkwirtschaft Berner Oberland lanciert und baut mit dem «Regional-Pass Berner Oberland» auf einem bestehenden Angebot auf. Dieses sei sowohl für Gäste wie auch für Einheimische attraktiv und trage dazu bei, dass in der Region auch weiterhin eine hohe touristische Wertschöpfung bestehe.

«Unsere Organisation engagiert sich in der Regel nicht für Marketing – aber anspruchsvolle Zeiten brauchen besondere Lösungen», wird Jürg Grossen, Präsident der Volkswirtschaft Berner Oberland, in der Mitteilung zitiert. «Ich bin hocherfreut, dass der gemeinsame Austausch am runden Tisch auch konkrete Resultate ergeben hat. Wir rufen die Einheimischen auf, selber Ausflüge und Ferien im Berner Oberland zu machen und gleichzeitig auch das eigene Netzwerk von Bekannten bis zu Geschäftspartnern für unsere Region zu begeistern.»

( pd/ngg )