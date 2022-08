Wahlen in Steffisburg – Gemeinsame Liste für den Gemeinderat EDU und EVP spannen für die Gemeinderatswahlen im November zusammen. Für das Parlament gehen die Parteien eine Listenverbindung ein.

Am 27. November wird in Steffisburg gewählt. Foto: Simon Glauser (20 Minuten)

Die EVP und die EDU Steffisburg stellen für die Gemeinderatswahlen am 27. November sechs Kandidierende für den Gemeinderat. Es sind dies neben dem amtierenden Christian Gerber (EDU), Vorsteher Hochbau und Planung, auch Bruno Berger, Präsident der EDU Steffisburg und Mitglied des Grossen Gemeinderats (GGR), sowie Simon Habegger, der ebenfalls im GGR sitzt. Von der EVP stehen der aktuelle Präsident des Grossen Gemeinderats, Patrick Bachmann, sowie Ursula Jakob und Ernst Eggenberger – beide ebenfalls im Parlament – auf der Liste. Das Ziel: «Wir möchten den Sitz im Gemeinderat halten», so Bruno Berger.

Dass EDU und EVP in Steffisburg eng zusammenarbeiten, sei möglich, «weil die aktiven Politikerinnen und Politiker der beiden Parteien engagiert Sachpolitik machen und die ideologischen Grundlinien der schweizerischen Mutterparteien nur als einen Beitrag zur Meinungsbildung betrachten», heisst es in einer Mitteilung.

Eigene Listen für den GGR

Für die Parlamentswahlen tritt die EDU – ebenso wie die EVP (wir berichteten) – mit einer eigenen Liste an. Dort kandidieren die drei bisherigen Parlamentarier Bruno Berger, Urs Gerber und Simon Habegger, die «versuchen, ihre Sitze zu verteidigen». Weiter stellen sich Ruth Allenbach-Althaus, Doris Gerber, Corina Grossniklaus, Jael Leutenegger, Brigitte Reusser, Verena Schmid, Regula Stoller, Lydia Wiedmer und Regula Zürcher sowie Mathias Künzi, Martin Lauber, Gabriel Leutenegger, Simon Meier, Harold Salzmann, Noah Schneiter, Daniel Steiner, Walter Stoller und Stefan Trüssel zur Wahl. EVP und EDU gehen für die Parlamentswahlen eine Listenverbindung ein. «Hier streben wir danach, die insgesamt sechs Sitze der EVP und der EDU zu halten und allenfalls einen zusätzlichen zu gewinnen», sagt EDU-Präsident Berger.

pd/jzh

