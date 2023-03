SVP Thun/Oberland – «Gemeinsam und mit viel Power in den Wahlkampf» Die beiden SVP-Wahlkreise Thun und Oberland rücken mit Blick auf die Nationalratswahlen im Herbst zusammen. PD

Bruno Stucki, Präsident des SVP-Wahlkreisverbands Oberland, an deren Hauptversammlung. Foto: PD / Michael Schinnerling

Mit den Nationalratswahl-Kandidaten Barbara Josi (Wimmis), Raphael Lanz (Thun), Thomas Knutti (Weissenburg), Samuel Krähenbühl (Unterlangenegg) und Ernst Wandfluh (Kandergrund) habe man am 22. Oktober eine «hervorragende Ausgangsposition», um viele Wählerstimmen zu erhalten, sagte Bruno Stucki, Präsident der Oberländer SVP, an deren Hauptversammlung in Aeschiried.

«Nun rücken die Wahlkreise Thun und Oberland zusammen, um mit viel Power und gemeinsamen Synergien in den Wahlkampf zu gehen», erklärte Stucki. Diese Zusammenarbeit habe es in dieser Form noch nie gegeben. «Unsere Region gehört in den Nationalrat, und ich bin überzeugt, dass wir fünf hervorragende Persönlichkeiten präsentieren können. Die Wahlstrategie und das genaue Vorgehen sind noch in Planung.»



Glatthard gewählt, Egger energiereich Infos einblenden Die Versammlung der Oberländer SVP nahm nicht nur die Nachricht der neuen Zusammenarbeit mit dem Thuner Wahlkreis zur Kenntnis, sondern wählte auch Heidi Glatthard zur neuen Kassierin. Die beiden Themen Energieversorgung und Versorgungssicherheit waren die Themenpfeiler von Gastreferent Mike Egger aus dem Kanton St. Gallen. Der SVP-Nationalrat stellte unter anderem den Bezug zur Abstimmung vom 18. Juni über den indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative vor. (PD/hau)

