Haslital-Brienz – Gemeinsam statt jeder für sich Mehr Zusammenarbeit, auch über betriebliche Grenzen hinweg: Das ist das Ziel eines neuen Netzwerks.

Die Gründungsmitglieder des Vereins «Regionetzwerk Oberer Brienzersee-Haslital» (v.l.): Wolfgang Weber, Reto Krebs, Rolf Knecht, Markus Meier, Ruedi Rubi und Adrian Santschi. Foto: PD

Vertreter der Hoteliervereine Brienz und Haslital, der Wirtschaft sowie das Standortmarketing Haslital Brienz haben den Verein «Regionetzwerk Oberer Brienzersee-Haslital» gegründet. Mit diesem Gefäss soll die überbetriebliche Zusammenarbeit verstärkt werden. Auch die Förderung regionaler Produzenten und Dienstleister hat sich der Verein auf die Fahne geschrieben.

«In einer ersten Phase fokussiert man sich auf die Verpflegungsbranche», wie es in der Medienmitteilung zur Netzwerkgründung weiter heisst. Die Initianten haben sich zum Ziel gesetzt, einen messbaren wirtschaftlichen Nutzen zu schaffen sowie die Versorgung in der Region Haslital Brienz zu erhalten und zu entwickeln. «Regionalität und Ökologie sind die zwei wichtigsten Grundpfeiler, nach denen wir unsere Aktivitäten ausrichten wollen», hält Co-Präsident Ruedi Rubi fest.

Dem Verein haben sich bereits ein Dutzend Mitglieder und Gönner aus der Hotellerie und Gastronomie angeschlossen. «Unsere Mitglieder – besonders auch kleinere Betriebe – profitieren schon jetzt von einem direkten finanziellen Nutzen durch abgeschlossene Partnerschaften. Gleichzeitig leisten sie einen aktiven Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaft», betont Co-Präsident Markus Meier.

Fokus auf Verpflegungsbranche

In den ersten drei Jahren fokussiert sich der Verein auf Mitglieder aus dem Verpflegungsbereich. In Zusammenarbeit mit Grosshändlern sollen beispielsweise Bestell- und Lieferprozesse optimiert sowie vermehrt regionale Zulieferer integriert werden. Das Regionetzwerk will auch die Entwicklung und Vermarktung regionaler Produkte vorantreiben. Mit Schulungen und Networking-Anlässen fördert der Verein den Wissensaufbau und die Zusammenarbeit in der Gastrobranche. Als Fernziel wird die Integration weiterer Wirtschaftszweige im Verein angepeilt.

Nebst künftigen Vereinsmitgliedern wie Hotel-, Restaurations- und Kantinenbetrieben sollen die Aktivitäten des Vereins auch Produzenten und Dienstleistern zugutekommen. Das Regionetzwerk will gezielt regionale Anbieter einbinden und stützen. Noch dieses Jahr sollen erste Massnahmen umgesetzt werden, die regionale Produkte in Gastrobetrieben besser sichtbar machen.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.