Köpfe der Woche – Gemeinsam für mehr Rücksicht Anstatt mit Regeln und Konfrontation wollen Suzanne Albrecht und Daniel Reinhart ein neues Problem auf dem Thunersee gemeinsam lösen. Marco Zysset

Stand-up-Paddling (SUP) und Naturschutz: Daniel Reinhart und Suzanne Albrecht (Präsidentin Pro Natura Thun) im Porträt bei der Besichtigung vor Ort im Boot. Foto: Christoph Gerber

Treffen Trendsport und Naturschutz medial aufeinander, passiert das in der Regel, weil ein Konflikt besteht. So weit das Klischee. Am Thunersee beweisen jedoch Suzanne Albrecht als Präsidentin von Pro Natura Region Thun und Daniel Reinhart als Betreiber der Wassersportschule Honu SUP Center Thun, dass es auch anders geht. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, dass auf dem Thunersee ein friedliches Nebeneinander von Mensch, mit SUP in Ufernähe, und Tier – meist Vögel, die an ebendiesem Ufer Ruhe suchen – möglich ist.