Gemeindeversammlung Zweisimmen – Klare Beteiligungszusage der Standortgemeinde Mit einem Rekordaufmarsch hat die Zweisimmer Stimmbevölkerung mit 509 Ja zu 49 Nein den Antrag der Gesundheitsnetz Simme Saane AG zur finanziellen Unterstützung ihres Spitalprojektes gutgeheissen. Doch die Gemeinde Gsteig verhindert dieses. Fritz Leuzinger

Zweisimmen erlebte mit 564 Stimmberechtigten in der Simmental Arena eine Rekordgemeindeversammlung. Foto: Fritz Leuzinger

Angespannt war Gemeindepräsidentin Beatrice Zeller an vorderster Front zur ausserordentlichen Zweisimmer Gemeindeversammlung im Rahmen der Spitaldebatte. 564 stimmberechtigte Zweisimmerinnen und Zweisimmer (25,63 Prozent) nahmen am Freitag Platz in der Simmental Arena. Aus Überzeugung und Wichtigkeit zur wohnortsnahen Spital- und Notfallversorgung kam es zu einem Beteiligungsrekord.