Absage in der Gemeinde Gsteig – Gemeindeversammlung vom Freitag findet nicht statt Aufgrund der hohen Fallzahlen und wegen des hohen Ansteckungsrisikos hat der Gemeinderat von Gsteig die Gemeindeversammlung vom Freitag abgesagt.

Der Gemeinderat von Gsteig (hier die Kirche) hat die Gemeindeversammlung vom Freitag abgesagt. Foto: Bruno Petroni

«Angesichts der steigenden Fallzahlen und der ungewissen Entwicklung der Coronavirus-Pandemie hat der Gemeinderat entschieden, die Gemeindeversammlung vom Freitag, 10. Dezember, abzusagen.» Das teilt die Exekutive in einem Communiqué mit. «Trotz aller vorgesehenen Schutzmassnahmen besteht ein Ansteckungsrisiko, wodurch wahrscheinlich viele Stimmberechtigte gar nicht teilnehmen würden.»

Urnenabstimmung im Februar

Der Gemeinderat wird beim Regierungsstatthalter beantragen, am 13. Februar 2022 eine Urnenabstimmung durchzuführen. Damit macht er den gleichen Schritt, wie ihn schon die Gemeinde Saanen für ihre abgesagte Gemeindeversammlung vom letzten Freitag getan hat.

Die Stimmberechtigten von Gsteig werden gebeten, die für die Gemeindeversammlung erhaltene Informationsbroschüre aufzubewahren und im Hinblick auf die Urnenabstimmung als Botschaft zu verwenden. «Der Ökologie verpflichtet, wird auf einen weiteren Druck der 48-seitigen Broschüre wegen nur eines zu ändernden Umschlags verzichtet», vermeldet der Gemeinderat.

Mangelnder Dialog bedauert

Der Gemeinderat bedauert es, dass wiederum kein Dialog mit persönlichen Meinungsäusserungen stattfinden kann, und dankt für das Verständnis. Das betrifft vor allem das Traktandum der regionalen Gesundheitsversorgung Gesundheit Simme Saane (GSS). «Für eine Konsultativabstimmung wäre dies sehr wichtig und wertvoll gewesen», wie Saanens Gemeindepräsident Toni von Grünigen schon vor wenigen Tagen gesagt hatte und was natürlich ebenso für Gsteig gilt.

«Wir dürfen bis auf weiteres einfach nur gebundene Ausgaben tätigen. Aber der Bürger wird davon kaum etwas merken.» Toni von Grünigen, Gemeindepräsident von Saanen

Für das Projekt GSS muss nun mit einer gewissen Verzögerung gerechnet werden. Zudem sei es, so Toni von Grünigen, schade, dass die gute Stimmung gegenüber der Spitalversorgung nicht genutzt werden könne.

Auf das Gemeindebudget hat die Absage der Gemeindeversammlung keinen unmittelbaren Einfluss. «Wir dürfen bis auf weiteres einfach nur gebundene Ausgaben tätigen. Aber der Bürger wird davon kaum etwas merken», sagt Toni von Grünigen. Im Fall von Gsteig trifft dasselbe zu.

Drei Gemeinden haben zugesagt

Von den am Gesundheitsprojekt beteiligten sieben Gemeinden haben Lauenen am 20. November, Boltigen am 23. November und St. Stephan am 26. November bereits ihr Einverständnis an der Konsultativabstimmung gegeben. Ausstehend sind neben Saanen und Gsteig auch die Lenk (7. Dezember) und Zweisimmen (10. Dezember). Bei einem Ja wird der Verwaltungsrat der GSS das Projekt Gesundheitscampus Simme Saane mit dem Spital Zweisimmen weiterverfolgen und Ende 2022 den sieben Gemeinden zur Abstimmung vorlegen.

pd/sp/bpm

