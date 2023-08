Gemeindeversammlung Saanen – Mehr Opposition bei ÖV-Verbilligung Mit fast 89 Prozent wurden die Gemeindebeiträge ans Gesundheitsnetz Simme Saane bejaht. Mehr Opposition gab es zur beantragten Art der ÖV-Verbilligung. Andreas Tschopp

Die Bänke in der Kirche Saanen waren gut gefüllt, als über das Gesundheitsnetzwerk und die Verbilligung des öffentlichen Verkehrs entschieden wurde. Foto: Andreas Tschopp

An der von 547 oder 14 Prozent der Stimmberechtigten besuchten Gemeindeversammlung in der Kirche Saanen stellte Gemeindepräsident Toni von Grünigen als Verwaltungsrat der Gesundheit Simme Saane (GSS) AG das Geschäft mit den Gemeindebeiträgen an die GSS vor. Er zitierte einleitend den Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg, dass es ein klares Zeichen fürs Spital Zweisimmen brauche, damit der Kanton dem Gesundheitsnetzwerk auf die Beine helfe. Das unterstützten in der sehr gut gefüllten Kirche mehrere Rednerinnen und Redner.