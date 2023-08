Gemeindeversammlung in Boltigen – Boltigen sagt deutlich Ja zum Gesundheitsnetz Simme Saane Obwohl der Boltiger Gemeinderat ein Nein propagiert hatte, stimmte die Gemeindeversammlung dem Gesundheitsnetz Simme Saane (GSS) klar zu. Dennoch wird das GSS nicht realisiert. Das denkbar knappe Nein aus Gsteig verhindert es. Stefan Kocherhans

Die grosse Mehrheit der Boltigerinnen und Boltiger sprach sich für das Gesundheitsnetz Simme Saane aus. Foto: Stefan Kocherhans

Im oberen Simmental und auch im Saanenland waren viele Augen auf die Gemeindeversammlungen in Gsteig und Boltigen gerichtet. Deren Gemeinderäte hatten im Vorfeld zum Gesundheitsnetz Simme Saane eine Nein-Empfehlung für ihre Stimmbürgerinnen und -bürger herausgegeben. Begründet wurde das Nein mit den Veränderungen in der bernischen Spitallandschaft, in der die Insel-Gruppe gestärkt werden soll.