Petition für Tempo 30 – Gemeinderat Wohlen lockt den Kanton mit einem Angebot Die Einführung von Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt soll nicht am Geld scheitern. Der Kanton ist aber erst am Abklären, ob die Temporeduktion zulässig wäre. Hans Ulrich Schaad

Wird in Wohlen in absehbarer Zeit das Tempolimit gesenkt? Das fordert eine Petition. Foto: Nicole Philipp

Es war ein starkes Zeichen. Über 400 Personen unterschrieben vor 15 Monaten in Wohlen eine Petition. Sie forderten den Gemeinderat auf, beim Kanton zu intervenieren, damit auf den Kantonsstrassen im Dorfzentrum Wohlen Höchsttempo 30 eingeführt wird. Und zwar auf der Hauptstrasse zwischen dem Gemeindehaus und dem Restaurant Kreuz sowie auf einem kurzen Abschnitt der Uettligenstrasse.

Das tiefere Tempo sorge für mehr Sicherheit, speziell für die Schulkinder, entschärfe heikle Stellen und reduziere den Lärm, begründeten die Petitionäre ihr Anliegen. Sie sammelten die Unterschriften, weil damals bekannt wurde, dass in Uettligen Tempo 30 eingeführt wird. Was im Nachbardorf möglich sei, sollte doch auch in Wohlen machbar sein, so die Petitionäre.