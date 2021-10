Rote Zahlen in Krattigen – Gemeinderat will Steuern erhöhen Am 26. November stimmt die Gemeindeversammlung über eine Steuererhöhung um ein halbes Steuerzehntel ab.

Die Gemeinde Krattigen schrieb mehrmals nacheinander rote Zahlen. Foto: Bruno Petroni

Das Budget 2022 der Einwohnergemeinde Krattigen sieht im steuerfinanzierten Bereich ein Defizit von rund 70’000 Franken vor. Bereits die Jahresrechnungen 2019 und 2020 hatten in diesem Bereich mit roten Zahlen abgeschlossen. «Weitere Verluste werden gemäss den Budgets 2021 und 2022 erwartet», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Die Finanzplanung zeige, dass sich der negative Trend bei steigenden Ausgaben und stagnierenden Erträgen ohne Massnahmen in den nächsten Jahren nicht ändern werde und die Reserven auf eine kritische Grösse abgebaut würden. Aus diesen Gründen will der Gemeinderat frühzeitig reagieren und schlägt per 2022 eine Steuererhöhung vor.

Haushalt ausgleichen

«Mit diesem Schritt soll sichergestellt werden, dass der Finanzhaushalt mittelfristig ausgeglichen ist, die Liquidität verbessert wird und die Neuverschuldung trotz der Investitionstätigkeit moderat bleibt», schreibt die Gemeinde. Parallel zur Steuererhöhung solle das Kostenbewusstsein weiter über alle Stufen geschärft und eine flexiblere Gestaltung der Steueranlage bei Bedarf angewendet werden.

Bei den Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser und Abfall werden ebenfalls negative Budgets präsentiert. «Diese werden in den Bereichen Wasser und Abwasser bei unveränderten Gebühren bewusst in Kauf genommen.» Die Verluste könnten über die bestehenden Reserven leicht abgefedert werden. Trotz einem zu erwartenden Defizit werden die Grundgebühren in der Abfallrechnung reduziert.

Über das Budget und die Steuererhöhung entscheidet am 26. November die Gemeindeversammlung.

Zwei Geldgeschäfte

Am selben Anlass befinden die Krattigerinnen und Krattiger auch über zwei weitere Geldgeschäfte: Für den Abschluss der Arbeiten an der Risegasse ist ein Nachkredit nötig. Konkret soll der Betrag von 695’000 Franken um 79’500 Franken aufgestockt werden. «Mit den zusätzlichen Geldern soll einerseits eine temporäre Umfahrungsmöglichkeit eingerichtet werden, andererseits werden Mehrkosten aufgefangen, welche bisher während der Bauausführung entstanden sind», schreibt die Gemeinde.

Das zweite Geschäft betrifft die Liegenschaften an der Musterbodegasse. Hier gab es in den letzten Jahren vermehrt Probleme mit Rückstau bei starkem Regenwasseranfall. Basierend auf vorgängigen Untersuchungen, wurde ein Sanierungs- und Optimierungskonzept für das Entwässerungssystem ausgearbeitet. Für die Sanierung der öffentlichen Leitungen wird der Gemeindeversammlung ein Verpflichtungskredit von 155’000 Franken beantragt.

pd

