Neue Wege für Velofahrer – Gemeinderat will sich für den Veloverkehr einsetzen Das Parlament nahm ein Postulat der FDP-Fraktion an, in dem diese die Prüfung von weiteren Velowegen vorantreiben will.

Vom Hartlisberg bis an die Steffisburgstrasse soll es neue Verbindungen für Velos und Fussgänger geben. Foto: PD

Am 21. August 2020 reichte die FDP-Fraktion ein Postulat mit dem Titel «Fuss- und Veloverbindungen – Achse in der Mitte» ein. Darin ersuchte sie den Gemeinderat, in kurzer Zeit die Voraussetzungen und die möglichen Investitionen für eine Fuss- und Veloverbindung zwischen Hartlisberg und Steffisburgstrasse zu prüfen. «Die Corona-Schutzmassnahmen haben zu einer spürbaren Zunahme des Veloverkehrs geführt», schreibt die Fraktion. Auf den Hauptachsen Thun- und Bernstrasse werde es daher zunehmend eng für alle Verkehrsteilnehmenden, und es komme zu gefährlichen Situationen.

Gemeinderat Marcel Schenk (SP) bat die Ratsmitglieder am Freitag, dem Postulat zuzustimmen. Im Masterplan 2050, den der Gemeinderat im Rahmen der Ortsplanungsrevision erarbeitet hat, sei eine derartige Massnahme unter dem Titel «Stärkung des Fuss- und Veloverkehrs» vorgesehen. Das Parlament kam seiner Bitte nach.

jzh