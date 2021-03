Corona-Hilfe in Wimmis – Gemeinderat will Gewerbe helfen Teilweise verzögert sich die Auszahlung von Kurzarbeitsentschädigungen an Gewerbebetriebe über Monate, was die Liquidität gefährdet. Der Gemeinderat will in solchen Fällen ab sofort helfen. PD

Die Gemeinde Wimmis aus der Vogelperspektive mit dem Niesen im Hintergrund. Foto: Bruno Petroni

Der Gemeinderat von Wimmis hat im April 2020 mit einer Gutscheinaktion den am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben kurzfristig zu helfen versucht (wir berichteten). So konnten letztlich über 115‘000 Franken ausbezahlt werden.

«Ein Jahr später sind die Sorgen für das Gewerbe nicht verschwunden, ganz im Gegenteil», teilt der Gemeinderat mit und hält fest: «Mit der grosszügigen Kurzarbeitsentschädigung wäre die Zahlung der Löhne eigentlich in allen Betrieben gesichert. Doch erreichten den Gemeinderat in letzter Zeit Meldungen, dass sich die Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigungen teils über Monate verzögert.» Dies könne wegen der ohnehin angespannten Lage zu unverschuldeten Liquiditätsengpässen führen.

Zinsloser Vorschuss

Es wird die Vermutung geäussert, dass es an fehlenden administrativen Kapazitäten für die Auszahlung liege. Der Gemeinderat habe daher beschlossen, «lokale Betriebe im Rahmen der gemeindeeigenen Möglichkeiten zu unterstützen». Dies soll in Form einer zinslosen Bevorschussung zugesicherter Kurzarbeitsentschädigungen erfolgen. Dafür stellt die Gemeinde Wimmis total 150’000 Franken zur Verfügung, was der einmaligen Ausgabenkompetenz des Gemeinderats entspricht. Der maximale Vorschuss pro Betrieb beträgt 30’000 Franken.

Als Bedingungen für den Vorschuss wird unter anderem genannt, dass der Betrieb den Sitz in der Gemeinde Wimmis haben muss, seit mindestens drei Jahren besteht und dass die letzte vorhandene Jahresrechnung positive Eckwerte ausweist. «Betriebe, welche von diesem Angebot Gebrauch machen wollen, können sich an die Gemeindeverwaltung wenden», heisst es in der Medienmitteilung. Die Prüfung der Gesuche erfolge durch den Ressortleiter Finanzen und den Gemeindeverwalter. Die Regelung gilt ab sofort.