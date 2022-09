Gemeinderat will Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben Mit neuer Strategie und personellen Verstärkungen will der Gemeinderat den digitalen Wandel gestalten. Mittelfristig soll der Bevölkerung der Zugang zu digitalen Dienstleistungen rund um die Uhr ermöglicht werden.

Die Thuner Bevölkerung soll einen verbesserten Zugang zu digitalen Dienstleistungen erhalten. Foto: Christoph Gerber

Der Gemeinderat will die digitale Transformation vorantreiben und hat eine Digitalisierungsstrategie für die Stadtverwaltung verabschiedet. «Ziel ist es, ein gemeinsames Grundverständnis zu festigen und die Mitarbeitenden für neue Techniken und Aufgaben zu befähigen», heisst es dazu in einer aktuellen Mitteilung.

Die Strategie besteht aus einer Vision: «Stadt Thun digital. Die Bedürfnisse von Bevölkerung, Wirtschaft sowie Partnerinnen und Partnern erfüllen wir rund um die Uhr mit transparenten, wirtschaftlichen und medienbruchfreien Behördendienstleistungen.» Hinzu kommen vier strategische Stossrichtungen.

Gezielte Weiterbildungen

So sollen zum einen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert werden und sich bewusst und gezielt weiterbilden. Es gelte, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und die digital geprägte Denkweise zu fördern. Zum andern sollen digitale Dienstleistungen auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet werden. «Die elektronischen Behördendienstleistungen sind einfach, komfortabel nutzbar und stiften einen Mehrwert», heisst es dazu.

Weiter soll die Stadt im Bereich Digitalisierung mit der einheitlichen Portallösung auftreten. «Die internen Zuständigkeiten und Prozesse sind klar zugeteilt und Ansprechpartnerin und Ansprechpartner sind bekannt.» Und schliesslich soll die Innovation der Dienstleistungen aufgrund der Kundenbedürfnisse und der Trends laufend vorangetrieben werden.

Neue Stellen geschaffen

Um die Strategie umzusetzen, habe der Gemeinderat die erforderlichen Stellen geschaffen. Neben einem Chief Digital Officer (CDO) bei den Informatikdiensten wird auch das Personalamt mit zwei neuen Stellen gestärkt. Der Gemeinderat will die Mitarbeitenden im Bereich der Digitalisierung in Zukunft vermehrt fordern und fördern, zudem in das Personal investieren und die Informatikdienste stärken.

PD

