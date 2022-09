Finanzen in Wimmis – Gemeinderat will die Steuern senken Die Gemeinde schloss in den letzten Jahren finanziell stets besser ab als budgetiert. Nun schlägt der Gemeinderat eine Steuersenkung vor.

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Wimmis sollen weniger tief in die Tasche greifen müssen.

Foto: Sibylle Meier

Trotz der schlechten Aussichten im Finanzplan 2023–2027 will der Wimmiser Gemeinderat auf das Jahr 2023 hin die Steueranlage von 1.62 auf 1.57 senken. «Die Erfahrungen aus den letzten 15 Jahren zeigen, dass das Ergebnis meist deutlich besser ausfällt als die Planung», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Mit einiger Wahrscheinlichkeit dürfte das auch in Zukunft der Fall sein.

Aber selbst wenn das nicht eintrifft, habe die Gemeinde aus den guten Rechnungsabschlüssen der letzten Jahre Reserven, um Defizite bis zu einem gewissen Grad auszugleichen. Für den Gemeinderat ist die Steuersenkung um 0,5 Steuerzehntel deshalb verantwortbar.

Die Steuersenkung solle auch ein Zeichen an die Bevölkerung sein, «dass die Gemeinde nicht mehr einfordert, als unbedingt nötig ist». Das letzte Wort zur Steuersenkung wird die Gemeindeversammlung am 1. Dezember 2022 haben.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.