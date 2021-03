Landkauf in Unterseen – Gemeinderat will die Birmse kaufen Die Gemeindeversammlung entscheidet in zwei Wochen über den Kauf des Gebiets Birmse sowie über die Sanierung von Schulhaus und Steindlerstrasse. Nik Sarbach

Der Gemeinderat möchte die Birmse kaufen. Foto: Bruno Petroni

Das Gebiet in der Birmse, zwischen der ansteigenden Beatenbergstrasse und dem Lombach gelegen, gab schon verschiedentlich zu reden. Der Grundstück- und Baurechtsbesitzer, Architekt Alfred Zenger, konnte seine Pläne auf dem in der Landwirtschaftszone liegenden Grundstück nicht realisieren (siehe Box) und erhob in der Folge – frustriert – gegen dieses und jenes Bauvorhaben, vor allem der öffentlichen Hand, Einsprache. Und nun steht die Birmse zum Verkauf.

Die Sägerei Zenger Infos einblenden In den 1950er-Jahren baute der Vater des heutigen Besitzers Alfred Zenger am Bockstorweg in Unterseen – dort, wo jetzt ein Kinderspielplatz besteht – eine Sägerei. Diese brannte 1980 ab. Alfred Zenger reichte ein Baugesuch für einen erweiterten Wiederaufbau der Sägerei ein, zog dieses dann aber zurück. Im Februar 1963 erteilte dann der Regierungsstatthalter eine Baubewilligung für den Bau einer neuen Sägerei auf der Parzelle «Ännet dem Lombach/Birmse», rund 750 m vom alten Standort entfernt. 2003 stellte Zenger dann ein Baugesuch zur Umnutzung des bestehenden Sägereigebäudes in eine Zimmerei mit Lagerhalle und Werkhof sowie Lagerflächen für Rund- und Schnittwaren für Bauunternehmung und Zimmerei. Dagegen gingen verschiedene Einsprachen ein. Der Regierungsstatthalter, die Baudirektion und das Verwaltungsgericht befassten sich mit der Sache, und schliesslich entschied im März 2007 das Bundesgericht zuungunsten von Alfred Zenger. Mehr als eine Sägerei, die seit einigen Jahren ausser Betrieb ist, ist in der Landwirtschaftszone nicht möglich. uf