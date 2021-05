Stadtberner Heim in Kühlewil – Gemeinderat will Altersheim für 12 Millionen verkaufen Der Verkaufsvertrag ist bereit für die Unterschriften: Die Stadt Bern will bis Ende Jahr die Mehrheit am Altersheim in Kühlewil an die Stiftung Siloah verkaufen. Stefan Schnyder

Eine Bewohnerin geht mit dem Rollator durch das renovierte Hauptgebäude im Heim in Kühlewil. Foto: Stefan Wermuth

Franziska Teuscher (Grünes Bündnis) drückt aufs Tempo: Kurz vor Ostern hat die Stadtberner Sozialdirektorin gegenüber dieser Zeitung klar gemacht, dass sie dem Gemeinderat bald den Antrag stellen werde, das Alters- und Pflegeheim in Kühlewil zu verkaufen. Am Montag vor Auffahrt trat sie nun mit Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) vor die Medien und gab die Eckdaten des Geschäfts bekannt.

Die Stadt Bern will das Alters- und Pflegeheim Kühlewil in eine neue Trägerschaft übertragen. Den Betrieb des Heims wird künftig eine Aktiengesellschaft führen, an welcher die Siloah-Stiftung einen Anteil von 80 Prozent halten wird; die Stadt wird mit 20 Prozent beteiligt sein. Die Liegenschaften gehen für 12 Millionen Franken an die Immobilientochter der Siloah-Stiftung. Das ist weniger als der Buchwert des Heims, der per Ende 2020 26,7 Millionen Franken betrug.