Wachstum in Langnau – Gemeinderat will 10’000-Einwohner-Marke knacken Das Ziel des Gemeinderats ist klar: Die Einwohnerzahl soll steigen. Dabei geht es ihm auch ums Geld. Benjamin Lauener

Im Gebiet Bahnhof Süd, wo heute die Kasag geschäftet, soll dereinst ein neues Quartier entstehen. Foto: Adrian Moser

Seit der Jahrtausendwende nahm die Langnauer Bevölkerung um rund 500 Personen zu. Den vorläufigen Höchststand erreichte die Einwohnerzahl 2017, als 9419 Personen ständig in Langnau wohnten. Seither ist die Zahl wieder leicht rückläufig. Nicht eingerechnet sind dabei die Wochenaufenthalter, die per Definition höchstens am Wochenende in Langnau sind. Nähme man diese dazu, stiege die Bevölkerung der Gemeinde auf 9778 Menschen.

Vergleicht man aber die Entwicklung Langnaus mit zentrumsnäheren Gemeinden, ist das Bild eindeutig. Während die Bevölkerung von Konolfingen in den letzten zehn Jahren um rund 12 Prozent wuchs, nahm sie in Langnau gerade mal um 3,6 Prozent zu. Krasser noch ist der Anstieg in der Gemeinde Münsingen, deren Bevölkerung seit 2010 um rund 19,3 Prozent anstieg. Bei Münsingen gilt es aber festzuhalten, dass in den letzten zehn Jahren Tägertschi und Trimstein eingemeindet wurden, weswegen in den jeweiligen Jahren auf einen Schlag 400 respektive 500 Einwohner hinzukamen. Von den verglichenen Gemeinden weist einzig Worb ein tieferes Bevölkerungswachstum auf als Langnau.