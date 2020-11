Wahlen in Gondiswil – Gemeinderat wieder komplett Kandidierende können still bestätigt werden.

Bleibt Gemeindepräsident von Gondiswil: Peter Nyffenegger. Foto: Thomas Peter

An der Gemeindeversammlung vom 30. November gibt es in Gondiswil nichts zu wählen. Wie die Gemeindeverwaltung auf Anfrage mitteilt, sind innerhalb der Eingabefrist bloss so viele Vorschläge gemacht worden, wie Sitze zu vergeben sind, und zwar von der SVP.

Demnach setzt sich der Gemeinderat von nächstem Jahr an wie folgt zusammen: Peter Nyffenegger, Präsident (bisher, parteilos); Erika Kleeb (bisher, parteilos); Rolf Steffen (bisher); Roland Freiburghaus (neu, parteilos); Daniel Lehmann (neu, parteilos); Fritz Nyfeler (neu); Dominique Schär (neu, parteilos).

Ebenfalls nur einen Vorschlag gab es für das Rechnungsprüfungsorgan: die PKO Treuhand GmbH in Kirchberg. Diese darf die Versammlung immerhin noch bestätigen.

jr