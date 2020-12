Offiziell erfolgte die Verteilung der fünf städtischen Direktionen «sehr in Minne», sagt Franziska Teuscher (GB), Direktorin für Bildung, Soziales und Sport (BSS). Obwohl sie nach acht Jahren in der BSS mit einem Wechsel in die frei gewordene Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün kokettiert hatte, bleibt sie für ihre letzten vier Jahre in der Stadtregierung ihrer Direktion treu.

Das ist gut so. In der BSS läuft derzeit zu vieles nicht rund, als dass Teuscher diese mit gutem Gewissen hätte abgeben können, bloss um noch für eine Legislatur in die einstige Wunschdirektion zu wechseln. Ihr Anspruch muss es nun sein, Ende 2024 einen stabilisierten Laden zu hinterlassen.